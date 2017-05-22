بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

كتبت- هاجر حاتم:

مازال "كيمونو" الورود هو إحدى خيارات "الفاشونيستا" على موقع التواصل "انستجرام"، خاصًة أنه يناسب المحجبات أيًضا، كما أصبح الكيمونو التول هو أكثر عصرية لهذا العام، لذلك نستعرض لك أكثر من شكل للكيمونو يتماشى مع باقي ملابسك، لتختاري منه ما يناسبك.