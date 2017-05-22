أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (1)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (1)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (2)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (2)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (3)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (3)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (4)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (4)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (5)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (5)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (6)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (6)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (7)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (7)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (8)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (8)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (9)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (9)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (10)بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة (10)

بالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقةبالصور.. كيمونو الورود لإطلالة مشرقة

كتبت- هاجر حاتم:

مازال "كيمونو" الورود هو إحدى خيارات "الفاشونيستا" على موقع التواصل "انستجرام"، خاصًة أنه يناسب المحجبات أيًضا، كما أصبح الكيمونو التول هو أكثر عصرية لهذا العام، لذلك نستعرض لك أكثر من شكل للكيمونو يتماشى مع باقي ملابسك، لتختاري منه ما يناسبك.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به