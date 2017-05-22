العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها فاعليات القمة الإسلامية العربية الأمريكية فى المملكة العربية السعودية ومواجهات على الحدود اليمنية السعودية.

1- انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الرياض اليوم الأحد (أ ف ب)

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عشرات الدول العربية والإسلامية.

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2- قتلى في تفجيرين بريف إدلب

آثار الدمار جراء معارك فى حلب - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد ناشطون سوريون بمقتل 14 شخصًا على الأقل إثر تفجيرين هزا مقرًا عسكريا لحركة "أحرار الشام" المعارضة في منطقة تلال طوكان بريف إدلب الشرقي.

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3-السيسي وترامب وسلمان يفتتحون مركز ''اعتدال''

فاعليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية فى الرياض اليوم الأحد (أ ف ب)

نشرت الصفحة الرسمية لـ"قمة الرياض" - RiyadhSummit‏- على "تويتر" صورة قالت إنها ترصد لحظة مشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب في تدشين مركز "اعتدال" لمحاربة الفكر المتطرف بالعاصمة السعودية الرياض.

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4-قتلى ومصابي من الحوثيين قرب الحدود اليمنية السعودية

مركبة عسكرية تابعة للقوات الموالية للشرعية تتأهب للتحرك فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية بمقتل وإصابة عشرات المسلحين من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).

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5-اجتماع السيسي وترامب فى الرياض

الرئيس السيسى فى مباحثاته اليوم مع نظيره الأمريكى بالرياض (أ ف ب)

صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة المصرية الأمريكية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بالرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تناولت تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهود مكافحة الاٍرهاب.

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