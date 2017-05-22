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وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

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وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

مصراوي Masrawy

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة، وغالي محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، "سور الهلال الثقافي"، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين النجوم، ومن المقرر أن يستمر السور إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

من جانبه تفقد "النمنم"، السور الذي يحتوي على عدد كبير من أمهات الكتب وبعض الكتب النادرة، بالإضافة لكتب دار الهلال وإبداعات شباب المؤلفين، بجانب إصدارات دار الهلال منذ نشأتها، حيث تصل خصومات الكتب من 20% إلى 50% .

ويهدف "سور الهلال الثقافي"، إلى خلق مناخ ثقافي وإتاحة الفرصة للجميع، باقتناء أفضل الكتب بأسعار رمزية، كما يعد أول سور تقيمه مؤسسة صحفية في والعالم العربي.

يذكر أن افتتاح السور جاء بالمتزامن مع احتفالات دار الهلال بمرور 125 عامًا على إنشائها، وهو السور الأول الذي تقيمه الدار إسهاما منها.

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