إحباط تهريب 1500 عدسة لاصقة مع ماليزي بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي الأحد، من ضبط محاولة لتهريب كمية من العدسات اللاصقة بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أفراد جمارك مطار القاهرة في راكب مصر قادم من ماليزيا ترانزيت دبي، وبتفتيش حقائبه عثر على 1500 عدسة لاصقة، وقدرت قيمة التعويضات الخاصة بها ب 250 ألف جنيه.

أمر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأزمة تجاة الراكب، ومصادرة المضبوطات، وتحرير محضر ضبط.