السيسي يصل القاهرة قادمًا من الرياض بعد المشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادما من الرياض بعد زيارة استمرت يومين، شارك خلالها في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى عقدت، الأحد بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان الرئيس السيسي التقى على هامش القمة مع عدد من كبار المسئولين والقادة المشاركين فى القمة من بينهم " دونالد ترامب " رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والملك "سلمان بن عبدالعزيز "خادم الحرمين الشريفين ورئيسا بوركينا فاسو والعراق.

كما ألقى كلمة أمام القمة عرض خلالها رؤية مصر بشأن التطورات بالمنطقة، مؤكدًا أن القمة تحمل قيمة رمزية تقطع الطريق على أوهام دعاة صراع الحضارات وأن هناك مصلحة للجميع بقبول الآخر واحترام حقه في الاختلاف، وأن على الجميع دور أساسي في التصدي لخطر الإرهاب الذى يهدد جميع شعوب العالم.