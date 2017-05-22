صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

كتب - علاء المطيري:

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة المملكة العربية السعودية كمحطة أولى في أول جولة خارجية يقوم بها منذ تولى منصبه.

ورافقت إيفانكا ترامب والدها في زيارته، والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، صورة لها تتوسط اثنين من الأمراء السعوديين أثناء فعاليات القمم التي عقدها والدها مع قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض.

واختتمت القمة فعاليتها بتأسيس مركز "اعتدال" لمكافحة الإرهاب في الرياض والتشديد على أن إيران تمثل دولة داعمة للإرهاب وداعمة للتنظيمات التي من شأنها أن تزعزع استقرار المنطقة.