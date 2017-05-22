10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض كل الدول إلى العمل المشترك من أجل عزل إيران، واعتبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن إيران هي رأس الإرهاب العالمي، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن خطر الإرهاب بات يمثل تهديدًا كبيرًا، وشدد قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على أن اليمن الاتحادي خيار اليمنيين ولن تستطيع أي قوة أن تنتزعه منهم.

1- ترامب: يجب أن نعمل معًا لعزل إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض كل الدول إلى العمل معًا من أجل عزل إيران، متهمًا إياها بإذكاء النزاعات الطائفية والإرهاب.

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2- الملك سلمان: إيران رأس الإرهاب العالمي

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن إيران هي رأس الإرهاب العالمي، مضيفًا: "لكننا لا نأخذ الشعب الإيراني بجريرة نظامه".

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3- أمير الكويت: الدول الإسلامية حريصة على التعاون ضد الإرهاب

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في أنقرة في 21 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية أثبتت للعالم حرص الدول الإسلامية على التعاون مع الجميع ضد الإرهاب.

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4- السيسي: لا يجب تحديد محاربة الإرهاب ضد تنظيم أو اثنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض الأحد (أ ف ب)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن خطر الإرهاب بات يمثل تهديدًا كبيرًا، ومواجهته يتطلب إلى جان بالإجراءات الأمنية والعسكرية مقارابات سياسية وأيديولوجية.

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5- ترامب: سأزور مصر قريبًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأحد (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بجولة خارجية أخرى قريبًا، مضيفًا: "سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال".

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6- رئيس وزراء ماليزيا: الأمم المسلمة تدين الإرهاب

رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق - أرشيفية

قال رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق إن القمة العربية الإسلامية الأمريكية جاءت في وقت مثالي، وإن العالم يجب أن يتذكر أن الأمم المسلمة الحاضرة بالكامل في القمة تدين الإرهاب والتطرف، مضيفًا: "لا شك بأننا نقف جميعًا مع المجتمع الدولي من أجل التخلص من هذه الظاهرة العالمية".

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7-تيلرسون: جولة ترامب تشمل أهم 3 مناطق دينية في العالم

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون، أود أن أهنئ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه أبدى عزمًا على محاربة الإرهاب والنشاطات الإرهابية، مشيرًا إلى أن خطابه أظهر نظرة إصلاحية في العديد من القضايا.

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8- الجبير: دولتان إسلاميتان لم تشاركا في القمة "الإسلامية الأمريكية"

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: "إن هناك دولتان لم تشاركا في القمة الإسلامية الأمريكية هما سوريا وإيران"، مشيرًا إلى أن الأولى بها حرب أهلية والثانية دولة تدعم الفتن الطائفية في المنطقة.

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9- الرئيس اليمني: لن نسمح بتقسيم اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (يسارًا) والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (يمينًا) في 28 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إن اليمن الاتحادي خيار اليمنيين ولن تستطيع أي قوة أن تنتزعه منهم، مضيفًا: "لن نسمح بتقسيم اليمن".

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10-الرئيس الإيراني: الإيرانيون صوتوا لسياسة مستقبلية

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمزيد من الاهتمام بمطالب وطموحات مواطنيه، مضيفًا: "الحكومة المقبلة ستكون أكثر فعالية وستقلل من ارتكاب الأخطاء؛ وأن الإيرانيون صوتوا لسياسة مستقبلية وليس لشخص".

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