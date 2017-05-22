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سحر البريميرليج لا ينتهي.. 10 أرقام «مذهلة» في موسم «كرامة البلوز»

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سحر البريميرليج لا ينتهي.. 10 أرقام «مذهلة» في موسم «كرامة البلوز» سحر البريميرليج لا ينتهي.. 10 أرقام «مذهلة» في موسم «كرامة البلوز»

التحرير

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انتهت منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم، اليوم الأحد، والذي حسمه فريق تشيلسي برصيد 93 نقطة، تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي قاد الفريق في 38 مباراة، فاز خلالهم في 30 مباراة، وتعادل في  3 وخسر في  5 آخرين.

ولم تتوقف كتيبة البلوز عن كونها حاملة اللقب هذا الموسم، لكنها تمكنت أيضًا من الدخول ضمن الفرق الأكثر معدل تهديفي هذا الموسم، بعد أن تصدره فريق توتنهام برصيد 86 هدفًا، ويليه تشيلسي برصيد 85 هدفًا، ومانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 78هدفًا، وليفربول صاحب المركز الرابع برصيد76 هدفًا.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي العديد من الأرقام التي حققتها أصحاب المراكز الأولى والأندية الأخرى واللاعبين هذا الموسم.

- مانشستر يونايتد

حقق الشياطين رقمًا قياسيًا هذا الموسم بعدما أنهاه في المركز السادس برصيد 69 نقطة، إذ خاض 38 مباراة فاز فقط في 18 مباراة، وهو أقل عدد انتصارات للفريق في عهد الدوري الإنجليزي. 

- كورتوا

جاء البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي، ليكون الحارس الأعلى حفاظًا على شباكه في الدوري هذا الموسم، حيث تمكن من الخروج في 16 مباراة دون أن تهتز شباكه (كلين شيت) في 36 مباراة. 

- آرسنال

اختتم آرسنال موسمه محتلًا المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 75 نقطة، وهو أعلى رصيد لصاحب هذا المركز في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز.

- المرة الأولى

لأول مرة في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز، ينهي كل من آرسنال ومانشستريونايتد موسهما خارج المراكز الـ4 الأولى في البريميرليج. 

- ليستر سيتي

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أنهى ليستر سيتي، حامل اللقب الموسم الماضي، موسمه الحالي محتلًا المركز الثاني عشر، وهو أسوأ مركز وصل إليه حامل لقب في البريميرليج. 

- حامل اللقب

يعد تشيلسي هو الفريق الوحيد في عهد الدوري الإنجليزي الذي ينهي موسمه بالفوز في 30 مباراة أكبر من أي فريق آخر. 

- أصغر لاعب

يعد الإنجليزي أنجيل جوميز، لاعب فريق مانشستر يونايتد هو أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يبلغ 16 عامًا.

- فيليبي كوتينيو

وضعت الأرقام البرازيلي كوتينيو، لاعب فريق ليفربول، كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهدف في البريميرليج من خارج منطقة الجزاء منذ عام 2012-2013، إذ تمكن من تسجيل 15 هدفًا الموسم بهذه الطريقة. 

- بيتر تشيك

واجه بيتر تشيك حارس مرمى فريق آرسنال، 16 ركلة جزاء في ماسبقة البريميرليج منذ عام 2011-2012، ولم يتصد لأي واحدة منهم. 

- بيتر كراوتش

استطاع الإنجليزي بيتر كراوتش، لاعب فريق ستوك سيتي، من إحراز 50 هدفًا في البريميرليج برأسه كأكثر لاعب سجل بهذه الطريقة في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز.

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التحرير

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