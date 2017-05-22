مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقيت ربه منزل وطفل مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرين في اصطدام تروسيكل بأتوبيس ركاب جوار مطار الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الوادي الجديد، بلاغًا باصطدام أتوبيس ركاب بتروسيكل جوار مطار الخارجة، ما نتج عنه مصرع شيماء عادل بركة (35 سنة)، ومؤمن أحمد عبد المنعم (7 سنوات)، وإصابة منتصر عبد المنعم فؤاد (40 سنة)، وجمعيهم من أسرة واحدة، فضلاً عن ثلاثة مصابين آخرين من ركاب الأتوبيس، جرى إسعافهم في موقع الحادث.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​