الحلقة التاسعة من "فرح ليلى": "ليلى" تجبر "نادر" على مقابلة والد مي للزواج منها

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

أخبرت صديقة "مي" أن الجميع يتحدث عن علاقة "نادر" و"مي"، فانزعجت مي من حديثها وانصرفت من الجامعة.

توصل والد "ليلى" مع "أدهم" أن والدته التي يبحث عنها على قيد الحياة ولاتوجد شهادة وفاة باسم "ليلى الدرديري"، وأجبره على ألايستسلم ويبحث عن والدته.

ذهبت "ليلى" إلى الجامعة لتجد نادر وهاجر يجلسان سويا فطلبت الحديث معه ووبخته لأنه تخلى عنها، وطلبت منه أن يوافق على مقابلة والدها وإلغاء جميع المواعيد، اتصلت به مي وأكدت له الموعد بعد التأخير.

مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلي علوي وفراس سعيد، عبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي واخراج خالد الحجر.