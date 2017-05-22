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290 فرصة عمل لأبناء الوادي الجديد

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290 فرصة عمل لأبناء الوادي الجديد 290 فرصة عمل لأبناء الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مديرية القوي العاملة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن أحمد خاطر، مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة بالوادي الجديد، عن توفير 290 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص والاستثماري في المحافظة.

وأشار في بيان الأحد إلى تنفيذ ثلاث دورات تدريبية على الحرف المختلفة، مثل الخياطة وصيانة المحمول والحاسب الآلي، ومنح تراخيص مزاولة حرفة لعدد 175 عاملاً.

كما لفت إلى أنه في مجال التفتيش العمالي جرى التفتيش على 200 منشأة، وتحرير 14 محضرًا للمنشآت المخالفة، وإنذار 32 منشأة أخرى.​

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