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حول العالم فى 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

 

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها اختبار صاروخي جديد لكوريا الشمالية ومفاوضات "البريكيست"، إضافة إلى استمرار الاحتجاجات فى فنزويلا.

1- تطلق صاروخًا بالستيًا متوسط المدى

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الصورة: صورة من اختبار صاروخ متوسط المدى فى بيونجيانج - أرشيفية (أ ف ب)

أجرت كوريا الشمالية اختبارًا جديدًا لإطلاق صاروخ بالستي قطع مسافة 500 كم، رغم التحذيرات الدولية المتكررة لبيونج يانج من مواصلة التجاربة الصاروخية والنووية.

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2- مواجهات عنيفة خلال تظاهرة حاشدة في فنزويلا

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اشتباكات بين الشرطة والمعارضة الفنزويلية فى كاراكاس اليوم الأحد (أ ف ب)

أصيب نحو 50 شخصا في العاصمة الفنزويلية "كاراكاس" جراء مواجهات مع قوات الأمن خلال تظاهرة حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

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3- بريطانيا تهدد بمغادرة محادثات الـ''بريكست''

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رئيسة الوزراء البريطانية فى دونينج ستريت يوم 3 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكرت المملكة المتحدة أنها قد تترك محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي إذا ما تمسك الاتحاد بدفعها فواتير ضخمة تصل إلى نحو 100 مليار يورو.

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4- قتلى من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

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قوات الأمن الأفغانية تقوم بتمشيط لمنطقة فى العاصمة كابول - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤول أفغاني إن 20 من رجال الشرطة الأفغانية قتلوا وأصيب أربعة أخرون في منطقة شهاجوي في إقليم زابول بجنوب أفغانستان.

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5- طائرة تصطدم بشاحنة بعد هبوطها بمطار لوس انجليس

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طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية فى مطار لوس أنجلوس - أرشيفية (أ ف ب)

ذكر مسؤولون في مطار لوس انجليس؛ أن طائرة اصطدمت بشاحنة في المطار بعد وقت قصير من هبوطها ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

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مصراوي Masrawy

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