رئيس الاتحاد الليبي يوضح حقيقة المفاوضات مع البدري

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نفى جمال الجعفري، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وجود مفاوضات مع حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وأكد الجعفري في تصريحات خاصة لبرنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد على قناة الأهلي، عدم وجود أية اتصالات بينه وبين حسام البدري، مشيرًا إلى أن الاتحاد الليبي استقر على ضرورة وجود مدير فني محلي للمنتخب الليبي، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد.

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واختتم رئيس الاتحاد الليبي كلامه مشددًا على دعم المدرب الوطني جلال الدامجة في مبارياته المقبلة سواء في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والأمم الإفريقية 2019.