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الحلقة الـ(11) من "فرح ليلى": "نادر" يتجاهل زيارة والد "مي" للتقدم لخطبتها

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الحلقة الـ(11) من "فرح ليلى": "نادر" يتجاهل زيارة والد "مي" للتقدم لخطبتها الحلقة الـ(11) من "فرح ليلى": "نادر" يتجاهل زيارة والد "مي" للتقدم لخطبتها

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

تجاهل "نادر"، في أحداث الحلقة الـ (11)، الموعد المحدد مع والد "مي" ليتقدم لها، فانزعج والدها بشدة، فانهارت مي باكية وحاولت الاتصال به لكنه لم يرد عليها.

اتفقت "ليلى" مع "أدهم" أن يذهبا لـ"نادر" لمعرفة سبب التجاهل لمقابلة والدها، وعندما وصلوا إلى منزله وطرقا الباب لم يفتح لهما، وظنوا أنه غير متواجد في المنزل، فانتظروه أسفل العمارة، وفي ذلك الوقت حكت "ليلى" مع "أدهم" عن حياتها مع شقيقتها.

انتهت الحلقة بمشاهدة "مي" إلى مشهد الفنانة ميرفت أمين في فيلم "الحفيد" وهي تجهض ابنها.

مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلي علوي وفراس سعيد، عبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي واخراج خالد الحجر.

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