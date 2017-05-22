أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

من يفعلها أولًا.. سباق ساخن بين شركات مختلفة لتصنيع «السيارة الطائرة»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

منذ الوهلة الأولى للوقوف في الشوارع المزدحمة، يتمنى المرء لو امتلك وسيلة للتنقل تستطيع أن تعبر به كل الحواجز والمركبات المتعددة الموجودة بالشوارع، وتطير في عنان السماء، حيث لا يوجد تكدس أو إشارات مرورية تحول دون وصول المرء إلى مكان ما في أقل وقت ممكن.

السيارة الطائرة، التي لطالما حلم العديد من الأشخاص باقتنائها لاستخدامها في التنقل، باتت الآن حقيقة ملموسة، بل إنها على بعد سنوات قليلة من تسليمها لمشتريها بشكل رسمي، لبدء استخدامها فعليًا بحياتهم اليومية، ومنذ الوهلة الأولى تبنت التكنولوجيا الألمانية على عاتقها مهام إظهار "سيارة طائرة" للأسواق العالمية.

ليليوم

أكدت شركة "ليليوم" أن الطائرة المزمع تصنيعها سيكون بوسعها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ولا تحتاج إلى مهبط مخصص لعملية التنقل، مشيرة إلى أن هذه السمات تتفق مع نسق الاستخدام المتوقع، والذي قد يوفر للطائرة مكانًا رئيسيًا فوق أسطح المنازل.
تويوتا

تعكف شركة "تويوتا" اليابانية على اتخاذ خطوات جادة للدخول فى مجال المنافسة التقنية لتصنيع السيارة الطائرة، وذلك فى أعقاب إعلان عدد من الشركات العالمية عزمها خوض تلك التجربة، تسعى فى الوقت الحالى لضخ 50 مليون ين فى صورة أبحاث تهدف لتصنيع السيارة الطائرة.

شركات طيران

شاهد أيضا

طورت شركة الطيران الناشئة Lilium Aviation التي تتخذ من ميونخ مقرا لها سيارة طائرة صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودى وتحتوي لطائرة الجديدة بها مقعدين، ويمكنها الطيران لمسافة 300 كم بشحنة واحدة، بسرعة 300 كم فى الساعة أيضا وذلك بفضل وجود 36 محركا نفاثا بها تستخدمها أجنحة الطائرة للارتفاع والهبوط، ومع ذلك فإن الشركة الناشئة تسعى للمنافسة ضد الشركات الكبرى لتكون أول شركة تطلق السيارات الطائرة إلى العالم.

أوبر

كشفت شركة أوبر لخدمة سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية عن خططها لعقد شراكة مع مصنعي طائرات لتطوير واختبار للسيارات الطائرة بحلول 2020.

وحسب إذاعة "BBC” البريطانية، فإن الشركة أكدت أنها ستجري اختبارات السيارات الطائرة في مدينتي دالاس بالولايات المتحدة ودبي بدولة الإمارات العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير النقل: توسيع شبكة المترو عشان «نجيب زبون جديد»

بالفيديو.. وزير النقل: توسيع شبكة المترو عشان «نجيب زبون جديد»

بالصور || ضبط شبكة "الغلابة".. القوادة : " الليلة للزبون الغلبان بـ200 جنيه و500 للمبسوط والكل بيتراضى "

بالصور || ضبط شبكة "الغلابة".. القوادة : " الليلة للزبون الغلبان بـ200 جنيه و500 للمبسوط والكل بيتراضى "

أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى