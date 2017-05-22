من يفعلها أولًا.. سباق ساخن بين شركات مختلفة لتصنيع «السيارة الطائرة»

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منذ الوهلة الأولى للوقوف في الشوارع المزدحمة، يتمنى المرء لو امتلك وسيلة للتنقل تستطيع أن تعبر به كل الحواجز والمركبات المتعددة الموجودة بالشوارع، وتطير في عنان السماء، حيث لا يوجد تكدس أو إشارات مرورية تحول دون وصول المرء إلى مكان ما في أقل وقت ممكن.

السيارة الطائرة، التي لطالما حلم العديد من الأشخاص باقتنائها لاستخدامها في التنقل، باتت الآن حقيقة ملموسة، بل إنها على بعد سنوات قليلة من تسليمها لمشتريها بشكل رسمي، لبدء استخدامها فعليًا بحياتهم اليومية، ومنذ الوهلة الأولى تبنت التكنولوجيا الألمانية على عاتقها مهام إظهار "سيارة طائرة" للأسواق العالمية.

ليليوم

أكدت شركة "ليليوم" أن الطائرة المزمع تصنيعها سيكون بوسعها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ولا تحتاج إلى مهبط مخصص لعملية التنقل، مشيرة إلى أن هذه السمات تتفق مع نسق الاستخدام المتوقع، والذي قد يوفر للطائرة مكانًا رئيسيًا فوق أسطح المنازل.

تويوتا

تعكف شركة "تويوتا" اليابانية على اتخاذ خطوات جادة للدخول فى مجال المنافسة التقنية لتصنيع السيارة الطائرة، وذلك فى أعقاب إعلان عدد من الشركات العالمية عزمها خوض تلك التجربة، تسعى فى الوقت الحالى لضخ 50 مليون ين فى صورة أبحاث تهدف لتصنيع السيارة الطائرة.

شركات طيران

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طورت شركة الطيران الناشئة Lilium Aviation التي تتخذ من ميونخ مقرا لها سيارة طائرة صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودى وتحتوي لطائرة الجديدة بها مقعدين، ويمكنها الطيران لمسافة 300 كم بشحنة واحدة، بسرعة 300 كم فى الساعة أيضا وذلك بفضل وجود 36 محركا نفاثا بها تستخدمها أجنحة الطائرة للارتفاع والهبوط، ومع ذلك فإن الشركة الناشئة تسعى للمنافسة ضد الشركات الكبرى لتكون أول شركة تطلق السيارات الطائرة إلى العالم.

أوبر

كشفت شركة أوبر لخدمة سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية عن خططها لعقد شراكة مع مصنعي طائرات لتطوير واختبار شبكة للسيارات الطائرة بحلول 2020.

وحسب إذاعة "BBC” البريطانية، فإن الشركة أكدت أنها ستجري اختبارات السيارات الطائرة في مدينتي دالاس بالولايات المتحدة ودبي بدولة الإمارات العربية.