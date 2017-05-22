أمير قطر يهنئ الرئيس الإيراني بفوزه بولاية ثانية

الدوحة - (د ب أ):

هنأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث به أمير قطر إلى الرئيس روحاني بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان روحاني فاز بـ57 % من الأصوات، فيما حصل منافسه الأبرز إبراهيم رئيسي على 38 %، طبقا لما أعلنته وزارة الداخلية، أمس السبت، حيث أدلى 73 % من الناخبين، الذين يحق لهم التصويت، بأصواتهم في الانتخابات التي جرت أمس الأول الجمعة.