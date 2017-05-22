فيديو| أديب: «الكيميا بين ترامب والسيسي في أحلى أوقاتها»

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظره الأمريكي دونالد ترامب على هامش مشاركتهما بالقمة العربية الأمريكية، "الكيميا بينهم في أحلى أوقاتها".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "كنا شايفين أيام سودة في عهد باراك أوباما، ودلوقتي راجل كويس"، مؤكدا أن صورة مصر في الخارج أفضل من صورتها بالداخل.

وتابع: "ترامب عارف يعني إيه مصر، وهكذا تميم ومحمد بن زايد وسلمان بن عبد العزيز"، موضحا أن المملكة العربية السعودية نجحت بامتياز في تنظيم القمة العربية الإسلامية الأمريكية.