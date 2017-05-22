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فيديو| أديب: «الكيميا بين ترامب والسيسي في أحلى أوقاتها»

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فيديو| أديب: «الكيميا بين ترامب والسيسي في أحلى أوقاتها» فيديو| أديب: «الكيميا بين ترامب والسيسي في أحلى أوقاتها»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على لقاء الرئيس عبدالفتاح بنظره الأمريكي دونالد على هامش مشاركتهما بالقمة العربية الأمريكية، "الكيميا بينهم  في أحلى أوقاتها".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "كنا شايفين أيام سودة في عهد باراك أوباما، ودلوقتي راجل كويس"، مؤكدا أن صورة في الخارج أفضل من صورتها بالداخل.

وتابع: "ترامب عارف يعني إيه مصر، وهكذا تميم ومحمد بن زايد وسلمان بن عبد العزيز"، موضحا أن المملكة العربية نجحت بامتياز في تنظيم القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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التحرير

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