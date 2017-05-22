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البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ 16.75%

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البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ 16.75% البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ 16.75%

التحرير

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قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مساء اليوم الأحد، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

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كان البنك قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
 

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التحرير

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