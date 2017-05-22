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عاصم جنيدى: عصابات المخدرات تتولى تمويل التكفيريين

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عاصم جنيدى: عصابات المخدرات تتولى تمويل التكفيريين عاصم جنيدى: عصابات المخدرات تتولى تمويل التكفيريين

التحرير

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قال اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، إن تجارة المخدرات باتت ممولا رئيسيا للإرهابيين والتكفيريين وهما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف جنيدي في تصريحات صحفية، أن الوطن العربى يعانى في الوقت الحالي من اضطرابات خطيرة تهدد استقراره، لافتا أن العصابات المنظمة تستغل الفقر والحرمان في بعض المناطق لترويج واستهلاك المواد المخدرة، مؤكدا على أن العرب جميعا يعانون من استهداف عصابات المخدرات للدول الغنية بالمنطقة.

ونوه القيادي بالمحافظين إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية في بعض المناطق المتاخمة للدول العربية أدت إلى ظهور مسالك تهريب جديدة للمخدرات وبروز عصابات إرهاب وإجرام منظم متعددة، ازدهرت بفعلها تجارة المخدرات وسائر الأنشطة الإجرامية.

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وتابع "جنيدى"، أن التحولات الغير مسبوقة التى طرأت على المنطقة العربية خاصة بعد الربيع العربى خلفت اضطرابا فى ضبط حدود بعض الدولن استفادت منه عصابات التهريب المختلفة بما فيها عصابات تجارة المخدرات، موضحا أن الانفلات الأمنى فى بعض الحدود الروابط بين عصابات الاجرام المنظم عززت ذلك، إذ باتت تجارة المخدرات ممولة للإرهاب، والمنظمات الإرهابية راعية لتجارة المخدرات حارسة لمسالكها المتعددة.

واستكمل  الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، أن المنطقة العربية تتميز بخصائص تجعلها عرضة لآفة المخدرات الفتاكة، مضيفا أن الدول العربية تقع جغرافيا بين بلدان الإنتاج وبلدان الإستهلاك ما يجعلها منطقة عبور للمواد المخدرة، وأن أغلب الدول العربية بلدان سياحية تحرص على تنمية هذا النشاط الذى يسهم بدون شك بقسط وافر فى اقتصادياتها ولكنه يمكن أن يكون وسيلة لتهريب المخدرات وترويجها.

ودعى الأمين العام المساعد، المصرية لتبنى عقد اجتماع لوزراء الداخلية العرب لوضع أسس وقواعد تعمل عليها كافة الدول، من خلال التنسيق المعلوماتى لتجفيف منابع المخدرات، حيث أن تجارة "الكيف" تنشط فى المناطق الحدودية بين الدول فالإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة .

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التحرير

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