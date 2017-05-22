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إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

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إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

التحرير

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تغلب فريق إنتر ميلان، على مضيفه فريق لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

افتتح بالدي التسجل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك أندريولي التعادل للضيوف في الدقيقة الـ31، وفي الدقيقة الـ37 سجل هوديت هدف عكسي في مرماه، قبل أن يضيف إيدير الثالث للإنتر.

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بهذه النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان المركز الـ8 برصيد 56 نقطة، بينما احتل فريق لاتسيو المركز الـ4 برصيد 70 نقطة والذي يأهله للدوري الأوروبي.

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التحرير

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