أبو تريكة: كنت أرى زيدان «مغامرة» ولم أتوقع نجاحه مع ريال مدريد

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أكد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن يتوقع الفرنسي، زين الدين زيدان، كمدربًا لريال مدريد، واصفًا قرار تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الملكي، بأنه «مغامرة».

وأضاف «أبو تريكة» خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «beIN SPORTS»، أن «زيدان»

نجح بامتياز في قيادة الميرنجي، بتحقيق الألقاب والأرقام القياسية، كما أن مستوى الفريق ارتفع بشكل واضح.

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