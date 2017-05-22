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أبو تريكة: كنت أرى زيدان «مغامرة» ولم أتوقع نجاحه مع ريال مدريد

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أبو تريكة: كنت أرى زيدان «مغامرة» ولم أتوقع نجاحه مع ريال مدريد أبو تريكة: كنت أرى زيدان «مغامرة» ولم أتوقع نجاحه مع ريال مدريد

التحرير

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أكد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن يتوقع الفرنسي، زين الدين زيدان، كمدربًا لريال مدريد، واصفًا قرار تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الملكي، بأنه «مغامرة».

 وأضاف «أبو تريكة» خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «beIN SPORTS»، أن «زيدان»
نجح بامتياز في قيادة الميرنجي، بتحقيق الألقاب والأرقام القياسية، كما أن مستوى الفريق ارتفع بشكل واضح.

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تُوج فريق ريال مدريد، بلقب الليجا الإسبانية الـ33 في تاريخه، بعد غياب 4 مواسم، وذلك بعد تغلبه على فريق مالاجا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب لا روزاليدا، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة.

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التحرير

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