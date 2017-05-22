حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: توقع اتفاقاً كبيراً، وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية وتتلقى جواباً عن طروحات سابقة



عاطفياً: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك



صحياً: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأساً على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يومياً

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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