أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تعيش توتراً وتأسفاً، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها

عاطفياً: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك

صحياً: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعوداً

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى