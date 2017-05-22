حظك اليوم برج القوس الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة



عاطفياً: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة



صحياً: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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