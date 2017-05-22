حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاذر التسرع وكن مسيطراً على نفسك، قد ترتكب أخطاء، إنتبه لأوضاعك المهنية



عاطفياً: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة



صحياً: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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