التحقيق مع رئيس المطبعة السرية بإدارة بنها التعليمية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة "أسامة. إ" رئيس المطبعة السرية بإدارة بنها التعليمية إلى الشؤون القانونية والنيابة الإدارية، لعدم تقديمه اعتذارًا عن رئاسة المطبعة أو الإفادة بإقرار موانع لوجود اثنين من أبنائه بمدارس الإدارة، بما يتنافى مع سرية الامتحانات والعمل بالمطبعة.

وكشفت مصادر داخل إدارة بنها التعليمية أن رئيس المطبعة السرية بإدارة بنها لديه موانع تحول دون أن يتولى رئاسة المطبعة، إذ لديه من الأبناء ملتحقًا بالصف الأول في مدرسة الثانوية بنين ببنها، وملتحقةً بالصف الثاني في مدرسة الثانوية بنات، ما كان يتطلب منه إما الاعتذار عن المنصب الذي يتولاه منذ سنوات، أو الاستمرار مع تقديم إقرار موانع لاستقدام أسئلة لابنه وابنته من إدارة أخرى، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للوائح والقوانين.​