إزالة تعديات على 2985 فدانًا بالبحيرة

دمنهور - أ ش أ:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد حالات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة وكل الجهات المعنية على الأراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة منذ انطلاق الحملة في 17 مايو الجاري وحتى أمس، بلغ 718 حالة على مساحة 2985 فدان أراضي زراعية ومساحة 315 ألفًا و600 م2 أراضي مباني.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ تلك الحملات لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة والمال العام قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشارت المهندسة نادية إلى أن تلك الحملات تشمل إزاله التعديات على أراضي الوحدات المحلية والأوقاف والآثار والطرق والري والزراعة والإصلاح الزراعي والسكة الحديد، لافتة إلى أنه يتم المتابعة بصفة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المحافظة والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، بحضور مندوبي الجهات صاحبة الولاية على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وأعضاء اللجنة التنسيقية.​