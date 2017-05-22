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بالفيديو- مكرم محمد أحمد: وزير الداخلية أكد استعداده لفتح صفحة جديدة مع الصحفيين

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بالفيديو- مكرم محمد أحمد: وزير الداخلية أكد استعداده لفتح صفحة جديدة مع الصحفيين بالفيديو- مكرم محمد أحمد: وزير الداخلية أكد استعداده لفتح صفحة جديدة مع الصحفيين

مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت- سحر عزام:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التغيرات الصحفية أوشكت على الانتهاء وستظهر قريبًا للنور.

وأضاف مكرم- في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الأحد- أن لقائه باللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، تطرق لسبل الحصول على المعلومات، لافتًا إلى إبداء وزير الداخلية، استعداده لفتح صفحة جديدة مع الصحفيين.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى إن العلاقة بين الصحفيين وضباط الشرطة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، منوها لتحمل رجال الشرطة أعباء كثيرة تستوجب إعادة النظر في العلاقة معهم.

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مصراوي Masrawy

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