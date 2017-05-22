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الرئيس الإيراني: الإيرانيون صوتوا لسياسة مستقبلية

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الرئيس الإيراني: الإيرانيون صوتوا لسياسة مستقبلية الرئيس الإيراني: الإيرانيون صوتوا لسياسة مستقبلية

مصراوي Masrawy

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمزيد من الاهتمام بمطالب وطموحات مواطنيه.

وخلال أول جلسة لمجلس الوزراء الإيراني، بعد فوز روحاني بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت، الجمعة الماضي، قال روحاني، اليوم الأحد، إن المقبلة ستكون أكثر فعالية وستقلل من ارتكاب الأخطاء.

وأضاف روحاني أن أصوات المواطنين عكست رسائل مختلفة، مشيرًا إلى أن الشباب أبدوا قلقًا على مستقبلهم والنساء أبدين قلقًا على حقوقهن الاجتماعية، والأقليات الدينية على وضعها كما أبدى الآباء قلقا على مصير أولادهم.

ووعد روحاني بأن يرد على كل هذه الرسائل، وأشار إلى أن الإيرانيين لم يصوتوا لشخص بل في الحقيقة صوتوا من أجل سياسة مستقبلية للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية على ابراهيم رئيسي مرشح التيار الديني المحافظ، يعد تصويتًا لصالح سياسة انفتاح واعتدال ضد التطرف.

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