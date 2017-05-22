العروض الجديدة والجماهير وأزمات اللاعبين والإعلام.. إيناسيو يتحدث

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أكد البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.

وقال إيناسيو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أهلي طرابلس: «تلقيت 3 عروض منذ تعاقدي مع الزمالك، أحدهم أوروبي وعرضين من الدول العربية، ولكنني رفضت من أجل الزمالك واستمرار عقدي معهم»، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا مالية كبيرة للغاية.

وأضاف المدير الفني للزمالك، أنه تعرض لصدمة في بداية تعاقده مع الزمالك بنشر كل الأمور الخاصة بالفريق في الإعلام، وهو ما أغضبه، مشيراً إلى أنه يحترم الإعلام كثيرًا، ولكنه يحتاح إلى بعض الخصوصية في أمور الفريق.

وتابع إيناسيو، أنه تعامل مع الإعلام في العديد من المناسبات ويحترمه، ولكن هناك قواعد يجب أن يلتزم بها الجميع خلال الفترة الحالية من أجل مصلحة الفريق، وهناك توقيت يجب أن يتحدث فيه وتوقيت يتوقف فيه عن الحديث.

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وأكد المدرب البرتغالي، أن الجماهير تصنع من اللاعبين نجوميه لا يستحقها البعض، وتتسبب في وصول اللاعبين لمراحل غير مطلوبه.

وشدد المدير الفني على أن الجماهير تضغط على المدير الفني في أوقات كبيرة، وتضعه تحت ضغوط، وهو تصرف غير مناسب، مشيرًا إلى أنه في مباراة كابس يونايتد، تعرض لاعبه شيكابالا لإرهاق في الدقيقة 70، وكان يجب أن يتم استبداله والجماهير لا تتفهم هذه الأمور، وطالبت باستمراره في الملعب ولكنني اتخذت القرار المناسب.

وعن الصفقات الجديدة، قال إيناسيو، إنه لا يمكنه الحديث الآن عنها دون أن يخطر إدارة النادي أولا والتنسيق معها لإبرام هذه الصفقات، متابعًا أن الحديث عن اللاعبين الجدد قبل نهاية الموسم، خطأ كبير يؤثر على تركيز اللاعبين.