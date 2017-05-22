أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

العروض الجديدة والجماهير وأزمات اللاعبين والإعلام.. إيناسيو يتحدث

Google+ Print
العروض الجديدة والجماهير وأزمات اللاعبين والإعلام.. إيناسيو يتحدث العروض الجديدة والجماهير وأزمات اللاعبين والإعلام.. إيناسيو يتحدث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.

وقال إيناسيو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أهلي طرابلس: «تلقيت 3 عروض منذ تعاقدي مع الزمالك، أحدهم أوروبي وعرضين من الدول العربية، ولكنني رفضت من أجل الزمالك واستمرار عقدي معهم»، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا مالية كبيرة للغاية.

وأضاف المدير الفني للزمالك، أنه تعرض لصدمة في بداية تعاقده مع الزمالك بنشر كل الأمور الخاصة بالفريق في الإعلام، وهو ما أغضبه، مشيراً إلى أنه يحترم الإعلام كثيرًا، ولكنه يحتاح إلى بعض الخصوصية في أمور الفريق.

وتابع إيناسيو، أنه تعامل مع الإعلام في العديد من المناسبات ويحترمه، ولكن هناك قواعد يجب أن يلتزم بها الجميع خلال الفترة الحالية من أجل مصلحة الفريق، وهناك توقيت يجب أن يتحدث فيه وتوقيت يتوقف فيه عن الحديث.

شاهد أيضا

وأكد المدرب البرتغالي، أن الجماهير تصنع من اللاعبين نجوميه لا يستحقها البعض، وتتسبب في وصول اللاعبين لمراحل غير مطلوبه.

وشدد المدير الفني على أن الجماهير تضغط على المدير الفني في أوقات كبيرة، وتضعه تحت ضغوط، وهو تصرف غير مناسب، مشيرًا إلى أنه في مباراة كابس يونايتد، تعرض لاعبه شيكابالا لإرهاق في الدقيقة 70، وكان يجب أن يتم استبداله والجماهير لا تتفهم هذه الأمور، وطالبت باستمراره في الملعب ولكنني اتخذت القرار المناسب.

وعن الصفقات الجديدة، قال إيناسيو، إنه لا يمكنه الحديث الآن عنها دون أن يخطر إدارة النادي أولا والتنسيق معها لإبرام هذه الصفقات، متابعًا أن الحديث عن اللاعبين الجدد قبل نهاية الموسم، خطأ كبير يؤثر على تركيز اللاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| ماذا سيفعل المقاصة إذا قرر اتحاد الكرة إعادة مباراة الزمالك؟

فيديو| ماذا سيفعل المقاصة إذا قرر اتحاد الكرة إعادة مباراة الزمالك؟

مساء الأنوار: رأي الشارع المصري في حظوظ الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

مساء الأنوار: رأي الشارع المصري في حظوظ الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

مساء الأنوار: أخر أخبار نادي الزمالك - الأحد 21 مايو 2017

مساء الأنوار: أخر أخبار نادي الزمالك - الأحد 21 مايو 2017

مساء الأنوار: شروط الزمالك لبيع أو إعارة كهربا

مساء الأنوار: شروط الزمالك لبيع أو إعارة كهربا