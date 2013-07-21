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ارتفاع حصيلة القتلى فى العراق بعد ليلة دامية فى بغداد إلى 18 قتيلا

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ارتفاع حصيلة القتلى فى العراق بعد ليلة دامية فى بغداد إلى 18 قتيلا ارتفاع حصيلة القتلى فى العراق بعد ليلة دامية فى بغداد إلى 18 قتيلا

قتل 18 شخصا بينهم ثلاث نساء وخمسة من قوات البشمركة الكردية وأصيب 16 آخرون بجروح فى هجمات منفصلة الأحد فى العراق غداة موجة هجمات دامية خلفت 67 قتيلا و190 جريحا فى بغداد، وقال مصدر فى وزارة الداخلية العراقية لوكالة فرانس برس، أن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين فى منطقة التاجي" (25 كلم شمال بغداد)، كما قال ضابط برتبة عقيد فى الشرطة أن "شخصين قتلا وأصيب أربعة جميعهم من عائلة واحدة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة داخل منزلهم فى منطقة البسماية" جنوب شرق بغداد.

وفى وقت لاحق، قال مصدر امنى رفيع المستوى أن "خمسة من عناصر البشمركة قتلوا فى هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للقوات عند منطقة الزاب" الواقعة إلى الغرب من كركوك (240 كلم شمال بغداد)، وأشار إلى أن الضحايا هم من العرب الذين ينتمون إلى قوات البشمركة الكردية، وأكد الطبيب نزهان الجميلى فى مستشفى كركوك العام تلقى جثث الضحايا، وفى الموصل (350 كلم شمال بغداد) قال الملازم قاسم اللهيبى فى الشرطة أن "اثنين من عناصر الشرطة قتلا فى هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للشرطة فى منطقة السرج خانة فى وسط الموصل".

وقتل مسلحون مجهولون مساء أربعة أشخاص بينهم طفل عمره خمس سنوات وجندى حين كانوا يسبحون فى ناحية الشرقاط (290 كلم شمال غرب بغداد)، بينما قتل شرطيان وأصيب آخران بجروح فى انفجار عبوة ناسفة فى الوجيهية شمال بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

ووقعت هجمات الأحد بعد ليلة دامية خلفت ما لا يقل عن 67 قتيلا ونحو 190 جريحا فى موجة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من بغداد، وقتل فى العراق منذ بداية يوليو أكثر من 530 شخصا بحسب حصيلة تعدها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

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