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برشلونة يتغلب على إيبار برباعية في ختام «الليجا»

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برشلونة يتغلب على إيبار برباعية في ختام «الليجا» برشلونة يتغلب على إيبار برباعية في ختام «الليجا»

التحرير

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تغلب فريق برشلونة على نظيره فريق إيبار، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو»، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من الليجا.

افتتح إنوي التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ7 من بداية المباراة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ61، وفي الدقيقة الـ63 سجل خونكا لاعب إيبار هدف عكسي في مرماه، قبل أن يدرك سواريز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ73، وفي الدقيقة الـ75 سجل ميسي هدف الفريق الكتالوني الثالث من ضربة جزاء، قبل أن يعود ميسي ويضيف الرابع لفريقه.

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بهذه النتيجة ينهي برشلونة موسمه في وصافة الليجا برصيد 90 نقطة، بينما يحتل فريق إيبار المركز الـ10 برصيد 54 نقطة.

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التحرير

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