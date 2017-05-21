ريال مدريد يُتوج بطلًا لليجا

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تُوج فريق ريال مدريد، بلقب الليجا الإسبانية الـ33 في تاريخه، بعد غياب 4 مواسم، وذلك بعد تغلبه على فريق مالاجا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب لا روزاليدا، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة.

افتتح كريستيانو رونالدو، التسجيل في الدقيقة الـ2 من بداية المباراة، وفي الدقيقة الـ55 أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للضيوف.

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وتحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان استطاع ريال مدريد، أن يسجل في جميع المباريات هذا الموسم لأول مرة في تاريخ الليجا.

وأنهى الريال موسمه في صدارة الليجا برصيد 93 نقطة، بينما يحتل مالاجا المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.