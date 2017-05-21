بعد تفوقه على منافسيه.. أرقام مذهلة لـ«هاري كين» في البريميرليج

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تمكن نجم توتنهام هاري كين، من إنهاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو في صدارة هدافي البطولة برصيد 29 هدفًا، سجلهم في 30 مباراة.

سجل كين ثلاثة أهداف في شباك هال سيتي، ليصبح أول لاعب ينجح في تسجيل «هاتريك» في مباراتين متتاليتين منذ واين روني عام 2011.

«التحرير» تستعرض أرقام مميزة للنجم الإنجليزي هذا الموسم، أثبت فيها تفوقه على منافسيه.

- هاري كين vs سندرلاند

تفوق هاري كين، على فريق سندرلاند الذي هبط رسيمًا إلى دوري الدرجة الأولى، في عدد الأهداف، إذ سجل لاعبي فريق سندرلاند 24 هدفًا طوال الموسم خلال 38 مباراة.

- هاري كين vs ميدلزبره.

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تفوق كين على فريق ميدلزبره، الذي حصد المركز قبل الأخير، -وضمن الهبوط رسيمًا إلى دوري الدرجة الأولى- في عدد الأهداف، إذ خاض الفريق 38 مباراة هذا الموسم سجل خلالهما 28 هدفًا.

- هاري كين vs مانشستر يونايتد.

أصبح سجل هاري كين، التهديفي بثلاثية اليوم، أكثر من نصف كل ما سجله مانشستر يونايتد، حث سجل الشياطين الحمر 54 هدفًا خلال 38 مباراة.

هاري كين vs (لوكاكو - سانشسيز - كوستا).

حرمت الإصابة هاري كين من تصدر لائحة الهدفين في معظم أوقات الموسم، وتبادل كل من دييجو كوستا مهاجم تشيلسي (20 هدفًا) ولوكاكو مهاجم إيفرتون (25 هدفًا) الصدارة قبل أن يرفع سانشيز لاعب آرسنال معدل أهدافه إلى (24 هدفًا) ويقترب بقوة ليأتي صاحب الـ(23 عامًا) ليقلب الطاولة على الجميع في آخر جولتين بالبريميرليج بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.