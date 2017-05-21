قرطام: وضعي ضمن قائمة المستولين على أراضي الدولة «شائعات مغرضة».. وهؤلاء وراء نشرها

التحرير

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قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن قائمة أسماء المستولين على أراضى وأملاك الدولة، التى روّج لها وانتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، مجرد شائعات مغرضة، وليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أنها وُضعت بشكل يثير الدهشة.

وأوضح قرطام، فى تصريحات لـ«التحرير»، أنه لا يعلم من اختار أو وضع تلك الأسماء، وعلى أى أساس وضعت فى قائمة، ويتم اتهامهم بالاستيلاء على الأراضى، فضلًا عن عدم معرفة الغرض والأهداف وراء تلك القائمة، مشيرًا إلى أن «الأسماء فيها غريبة فمن بين الأسماء حسين سالم، وهو لا يملك شيئًا فى مصر، وبالتالى وضع اسمه خاطئ ومدهش فضلًا عن أسماء توفوا منذ فترة، وآخرون ليس لديهم ملكية بالفعل».

وتوقع رئيس حزب «المحافظين»، أن يكون عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وراء ترويج تلك القائمة، خصوصًا الثوريين منهم، أو جهاز من أجهزة الدولة روّج لها عبر مواقع إلكترونية بهدف ما غير مفهوم أو معروف، قائلًا: «وإن صح هذا التخمين أو التوقع فلا نعلم ماذا يدور بخلدهم وماذا ينوون من وراء تلك التسريبات».

وأكد قرطام، أن ورود اسمه بقائمة أسماء المستولين على أراضى الدولة ليس له أساس من الصحة، وأن ما يمكله مسجل بعقود حتى منزله الذى يقع بين نادى محمد على وفندق الهيلتون اشترى أرضه من أهالى ومسجل بأوراق رسمية، ولم يكن خاصًا بالدولة.

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وطالب قرطام الدولة بأن تعلى سيادة القانون، وعلى من يضع يده على أى أرض من أراضى الدولة يتم تسليمها، وإن كانت أرضًا زراعية يأخذ منه المقياس الحقيقى للأرض، وإن كانت الأرض أخذها بتخصيص قانون فلا يجب أن تأخذها الدولة، وعليها أن تحترم القانون.

وشدد على ضرورة تعامل الدولة مع أصحاب الأراضى بالتخمين أو الاعتقاد، فيتم إصدار قرارات من شأنها تعطيل المستثمرين وتخويفهم، مطالبًا الجهات المعنية أن تقوم على تنفيذ القانون، "لا بد وأن نعلى القانون فى التعامل مع مالكى الأراضى وممتلكات الدولة حتى لا يحدث خطأ فتهتز صورة الدولة أمام المستثمرين، ولا أقصد هنا أننا لا نطبق القانون ولكن يجب علينا أن نضع ضوابط لهذا الأمر ولا يكون بصورة مطلقة فى يد جهة من الجهات".

ونفى رئيس حزب المحافظين أن يكون من ضمن ممتلكاته كورنيش النيل من البحر الأعظم إلى المعادى، لافتًا إلى أن تلك الأراضى على الكورنيش بالكامل أملاك أهالى ومسجلة بعقود ولا يملك فيها شيئا، مشيرًا إلى أن الجزر ربما تمتلكها الحكومة أو أفراد آخرون.