فيديو| طالب جامعي يبتز زميلته بـ«فيديوهات إباحية»

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روت إحدى طالبات كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، تفاصيل تعرضها لتهديدات من أحد زملائها في الكلية بعرض فيديو وصور إباحية مُزيفة لها.

وقالت الطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، "تلقيت تهديدات من حساب مجهول لشخص يدعي أحمد سيد، وأرسل لي شات مفبرك يحمل كلامًا مخلًا وألفاظًا نابية، وهددني بعرض فيديوهات إذا لم أستجب له".

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وتابعت: "بعد تهديدي بنشر فيديوهات مخلة مزيفة، بدأت أتكلم معه عشان أعرف هو مين، طلب أنه يقابلني ويحصل حاجة بينا، بعدين بلغت أهلي وعملت محضر في مباحث الإنترنت، واكتشفت أنه زميلي بالكلية اخترق حسابي".