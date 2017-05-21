حوار| نائب حلايب وشلاتين: الأرض مصرية.. ولا نقبل التفاوض أو التنازل

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- راض عن أداء النواب.. والبرلمان لم يلب طموحات المواطنين بشأن الأسعار وفرص العمل

- هناك قرى ووحدات سكنية ننقل لها ماء الشرب على سيارات.. ونتمنى حل المشكلة

- ميناءان جديدان بأبو رماد وشلاتين لخدمة الثروة السمكية.. ومجزر آلي يوفر لحومًا للمصريين

- مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثالث لضم منطقة الزعفرانة لمشروع تنمية خليج السويس

تمتاز محافظة البحر الأحمر بمكانتها السياحية والصناعية، فضلا عن دورها الأساسي التجاري بين مصر والسودان عن طريق مدينتي حلايب وشلاتين اللتين تسببتا في إحداث وتيرة بين الشعبين خلال الفترة الأخيرة.

النائب حمادة عبد الوهاب، نائب دائرة الغردقة، التي تضم مدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر يوضح في حوار خاص دورهم كنواب عن المحافظة في حل الأزمة، ويكشف عن طبيعية الوضع الراهن على حدود مصر، كما يتحدث عن مشروعات المحافظة وانتحار السائحة البولندية عقب اغتصابها بأحد فنادق الغردقة، ومشكلات السياحة وأزمة عدم توافر مياه الشرب ومياه الاستخدام العذبة.. وإلى نص الحوار.

- ما أبرز المشكلات التي تواجه محافظة البحر الأحمر؟

توفير المياه العذبة ومياه الشرب مشكلة محافظة البحر الأحمر خلال فصل الصيف، ومع ارتفاع شدة حرارة الجو يعتبر توفير المياه أمرًا صعبًا، وفي مدينة شلاتين هناك جزء موصل على شبكة مياه واحدة، وهناك بعض التجمعات السكنية والبدوية ما زال يصلها الماء محملًا في الخزانات على سيارات، ويتم نقله وهو أمر مكلف ومرهق، وفي بعض المرات يحدث أعطال في الطرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، علمًا بأن استخدام المياه في الصيف يكون بصورة أكبر، ونتمنى من المسئولين النظر إلى تلك المشكلة.

- وما المشروعات التي قدمتها الدولة للمنطقة والمحافظة؟

هناك بالفعل العديد من المشروعات التي تمت وجار العمل عليها، وأخرى أعلنت عنها الدولة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة. ومن أبرز المشروعات إنشاء ميناء صيدي بمدينة أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وآخر في مدينة شلاتين لخدمة الثروة السمكية، وسيوفر الميناءان فرص عمل للشباب وسيساعدان في تنمية المدينتين. وهناك مشروعات قائمة الآن منها الإسكان الاجتماعي الذي سيوفر 100 وحدة سكنية للدائرة، ووحدات توطين تخطى عددهم أكثر من 500 وحدة توطين لأهالي البحر الأحمر، ولدينا مشروع المجزر الآلي بمدينة حلايب وشلاتين، وهو على وشك التشطيب النهائي، ومن المقرر أن يتم استيراد الأغنام والعجول من دولة السودان الشقيقة وذبحها في المجزر وتوزيعها على باقي الدولة في خطوات الدولة توفير اللحوم للمواطنين.

وحاليا نحن بصدد افتتاح مستشفى الشلاتين المركزي بعد وقت طويل وانتظار لتكليل هذا المشروع بالنجاح والظهور وقدرته على خدمة المواطنين، وتم إنهاء المشروع بعد دفع 250 مليونًا لتوفير التشطيبات الأخيرة والأجهزة الطبية، وسيتم افتتاح المستشفى يوم الثلاثاء المقبل بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ومحافظ البحر الأحمر، والمستشفى تعتبر من المشروعات المهمة التي طال انتظارها من قبل الأهالي، لأنه كان كل العمليات والإجراءات والفحوصات الطبية، وحتى الكشف في مستشفيات مدينة البحر الأحمر، والأمر سيسهل الكثير علينا.

- هل المشروعات الجديدة والاهتمام جراء الأحداث السياسية الأخيرة والتي طالت حلايب وشلاتين؟

بالطبع لأ.. هناك مشروعات أعلنت عنها الدولة من البداية ليس لها علاقة بالأبعاد السياسية، فهناك مشروعات أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق ونفذتها في الوقت الحالي.

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- تحدثت عن مجزر آلي يستورد العجول من السودان.. كيف سيتم ذلك والعلاقات متوترة؟

بالنسبة لإخواننا السودانيين نحن شعبين أصيلين وتربطنا علاقات طيبة منذ بعيد الزمن والسياسة لها ناسها، وعلاقتنا متوثقة مع المواطنين السودانيين ونتمنى أن لا تؤثر تلك الخلافات السياسة على علاقتنا معهم.

- هل أنتم كنواب في محافظة البحر الأحمر لكم دور بحكم الجوار والتعامل التجاري منذ فترة وهل لبدو البحر الأحمر دور أيضا في ذلك؟

ليس لدينا مانع في تشكيل دبلوماسية شعبية والسعي لحل الأزمة مع السودان ونحن بانتظار ذلك وسنقوم به. وأؤكد أن قضية حلايب وشلاتين محسومة، ولا جدال فيها بأنها أرض مصرية لا تقبل التنازل أو التفاوض أو ما تنوي السودان عليه. هناك بعض الأمور الأخرى منها إلغاء دخول المصريين للسودان بغير تأشيرة وحظر دخول البضائع المصرية ومرورها من دولتهم لابد والحديث فيها البضائع ومرور المصريين للسودان منذ قديم الأزل وهو معروف وعرف ويتم بصورة طبيعية ونتمنى أن لا تؤثر العلاقات السياسية على ذلك، ومن الممكن أن يتم حل تلك الأزمة مع السودان من خلال نواب محافظة البحر الأحمر والدبلوماسية الشعبية.

- ما دوركم مع الجهات التنفيذية لصيف وموسم 2017؟.. وماذا عن واقعة انتحار بولندية نتيجة اغتصاب جماعي؟

أولا.. سمعت عن واقعة البولندية التي انتحرت وهو شىء مؤسف للغاية، وسواء انتحرت أو تم اغتصابها لا نريد أن نسبق الأحداث والموضوع كله في يد النيابة العامة. وأوجه رسائل للأهالي والعاملين بمحافظة البحر الأحمر أن الاقتصاد في موازنته الجديدة ضمن لكم السياحة مصدرًا أساسيًا للدخل ومقومًا أساسيًا للبلد، فلا يجوز وأن تعملوا على تعطيله بمثل تلك الأفعال، والموضوع الخاص باغتصاب السائحة سيؤثر بالفعل على السياحة، وعلينا بالمعاملة الطيبة مع الأجانب، بل يجب أن نوفر نحن لهم نحن الأهالي الأمن والأمان، وأن نرسم لهم صورة جيدة وهو من الصالح العام.

- هل هناك مشروعات قوانين تخص المحافظة خلال دور الانعقاد الثالث؟

بالطبع هناك فكرة مشروع مع النائب حمادة غلاب نائب مدينة رأس غارب والغردقة بشأن ضم منطقة الزعفرانة لمشروع تنمية خليج السويس، فمدينة الزعفرانة من المدن الغنية بالمقومات الساحلية والصناعية ويجب استغلالها، ورغم صدور قرار وزاري بتحديد المناطق الجغرافية التي تدخل بمشروع تنمية محور خليج السويس، إلا أننا نسعى لضم مدن من البحر الأحمر وخصوصا مدينة الزعفرانة للمشروع، وقدمنا طلبات إحاطة لتعديل المناطق الجغرافية لتضم مناطق محاجر ومناجم المحافظة، والمشروع سيتم من خلاله توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وسيساعد في الاقتصاد القومي للبلاد.

- كيف تقيم نواب المحافظة ودور الانعقاد الثاني للبرلمان؟

البرلمان أنجز العديد من القوانين الهامة خلال دول الانعقاد الثاني منها قانون الاستثمار الجديد ويشمل حوافز وتسهيلات تساعد على الإنتاج وسيكون له رد فعل جيد على الاقتصاد وسيجلب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية ويساعد على تسهيل التصدير. كما أنجز البرلمان قوانين عدة، وأبرزها علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون الخدمة المدنية ذاته. وأرى أنه لم ننجز مهامنا البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني بنسبة 100%، ما زال لدينا مشكلات الإرهاب وارتفاع الأسعار وكل ذلك مرتبط بالوضع الأمني، ولا يجوز أن أقيم نفسي وأقيم النواب والمجلس وأمنحه نسبة مئوية عن نشاطه لأن من يقيم هو الشارع المصري، ومراكز الأبحاث ولكن في مجمل الأمر أنا راض عن أداء النواب.

- هل لبى البرلمان متطلبات المواطنين؟

أنا راضٍ عن أداء النواب والبرلمان، لكن ملفات وطموحات المواطنين في خفض الأسعار وتوفير فرص عمل للشباب في ظل البطالة الحالية لم يلبها البرلمان، وسيتم تلبية ذلك خلال تطبيق القوانين التي صدرت وخصوصا قانون الاستثمار الجديد.