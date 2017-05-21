أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| ورشة عمل بين محافظة سوهاج و«الأمم المتحدة» لخلق فرص عمل

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، ورشة عمل مشروع "حياة" للتنمية المحلية، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" unido".

يهدف المشروع إلي تحسين الحالة الاقتصادية للشباب السوهاجى وخلق فرص عمل جديدة لها صفة الاستمرارية فى الصناعة والتجارة والتجمعات الإنتاجية، أوضحت الدكتورة شريفة ماهر، منسقة البرامج بوزارة التنمية المحلية، فى كلمتها أن مليئة بالموارد ولكن هناك صعوبة فى إدارتها، مشيرة أن هذا البرنامج يساعد على استغلال هذه الموارد، لافتة أنه تم اختيار محافظة سوهاج لوجود درجة عالية من الوعى لدى أهلها، ووجود قيادات تنفيذية فاعلة ، وذلك بعد نجاح تجربة المشروع فى محافظة قنا.

وأشارت السيدة كورين هنشوس بناني، مدير التعاون السويسري الإنمائي، أن الشراكة القديمة بين مصر وسويسرا فى حوالى أكثر من 100 مشروع معظمهم فى صعيد مصر فى إطار التعاون السويسرى المصري.

شاهد أيضا

كما أوضحت السيدة  جيوفانا تشيليه ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الإقليم، على أهمية مساهمة هذا البرنامج فى تغيير الوضع الاقتصادى لصعيد مصر وتنمية مهارات الشباب ، مشيرة إلي إشادة وزير التنمية المحلية لاختيار محافظة سوهاج وبالأخص مدينة طهطا التى تشتهر بصناعة اجود أنواع الاثاث والذى يسعى البرنامج لتطوير مهارات هذه الصناعة و زيادة فرص تصديرها وتسويقها عالميا.

من جانبه أكد اللواء عصام العلقامي،  سكرتير عام المحافظة، على أن سوهاج محافظة جديرة باهتمام وقد حققت خطوات جادة فى سبيل الإنماء الاقتصادى والاستثماري والسياحي بقيادة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، لافتا إلي استعداد جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتعاون التام ، وتقديم كافة أشكال الدعم من أجل نجاح مشروع " حياة " للتنمية المحلية بسوهاج.

 aa1b65b111.jpgfa1aeb6efc.jpg4f76790bc2.jpg81f5bf1ac4.jpge416182d21.jpgb29574301f.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

مساء dmc - الفنان / صلاح عبد الله: "الفنان محمد شرف من أعظم الممثلين في مصر ومخدش حقه"

مساء dmc - الفنان / صلاح عبد الله: "الفنان محمد شرف من أعظم الممثلين في مصر ومخدش حقه"

الإبراشي يفتح النار على الحكومة: «يوليو شهر الجحيم.. الشعب هينتحر»

الإبراشي يفتح النار على الحكومة: «يوليو شهر الجحيم.. الشعب هينتحر»

مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)

مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)