صور| ورشة عمل بين محافظة سوهاج و«الأمم المتحدة» لخلق فرص عمل

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نظمت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، ورشة عمل مشروع "حياة" للتنمية المحلية، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" unido".

يهدف المشروع إلي تحسين الحالة الاقتصادية للشباب السوهاجى وخلق فرص عمل جديدة لها صفة الاستمرارية فى الصناعة والتجارة والتجمعات الإنتاجية، أوضحت الدكتورة شريفة ماهر، منسقة البرامج بوزارة التنمية المحلية، فى كلمتها أن مصر مليئة بالموارد ولكن هناك صعوبة فى إدارتها، مشيرة أن هذا البرنامج يساعد على استغلال هذه الموارد، لافتة أنه تم اختيار محافظة سوهاج لوجود درجة عالية من الوعى لدى أهلها، ووجود قيادات تنفيذية فاعلة ، وذلك بعد نجاح تجربة المشروع فى محافظة قنا.

وأشارت السيدة كورين هنشوس بناني، مدير التعاون السويسري الإنمائي، أن الشراكة القديمة بين مصر وسويسرا فى حوالى أكثر من 100 مشروع معظمهم فى صعيد مصر فى إطار التعاون السويسرى المصري.

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كما أوضحت السيدة جيوفانا تشيليه ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الإقليم، على أهمية مساهمة هذا البرنامج فى تغيير الوضع الاقتصادى لصعيد مصر وتنمية مهارات الشباب ، مشيرة إلي إشادة وزير التنمية المحلية لاختيار محافظة سوهاج وبالأخص مدينة طهطا التى تشتهر بصناعة اجود أنواع الاثاث والذى يسعى البرنامج لتطوير مهارات هذه الصناعة و زيادة فرص تصديرها وتسويقها عالميا.

من جانبه أكد اللواء عصام العلقامي، سكرتير عام المحافظة، على أن سوهاج محافظة جديرة باهتمام الحكومة وقد حققت خطوات جادة فى سبيل الإنماء الاقتصادى والاستثماري والسياحي بقيادة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، لافتا إلي استعداد جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتعاون التام ، وتقديم كافة أشكال الدعم من أجل نجاح مشروع " حياة " للتنمية المحلية بسوهاج.