فيديو| مكرم أحمد عن كلمة السيسي: «جسمي قشعر وأنا بسمعها»

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أشاد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأمريكية، قائلا :"الخطاب كان قوي وقشعرت وأنا بسمعه".

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدى البلد" : "السيسي كشف اليوم الدور التآمري للنظام القطري ودعمهم للإرهاب"، موضحا أن السيسي أكد على دور الأزهر الشريف كمرجع للإسلام الوسطي.

وعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مكرم إن مواقفه تتطور بشكل مستمر، مؤكدًا أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا ينام الليل بسبب خطوات ترامب لإنجاز تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.