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فيديو| مكرم أحمد عن كلمة السيسي: «جسمي قشعر وأنا بسمعها»

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فيديو| مكرم أحمد عن كلمة السيسي: «جسمي قشعر وأنا بسمعها» فيديو| مكرم أحمد عن كلمة السيسي: «جسمي قشعر وأنا بسمعها»

التحرير

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أشاد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح في القمة العربية الأمريكية، قائلا :"الخطاب كان قوي وقشعرت وأنا بسمعه".

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدى البلد" : "السيسي كشف اليوم الدور التآمري للنظام القطري ودعمهم للإرهاب"، موضحا أن السيسي أكد على دور الأزهر الشريف كمرجع للإسلام الوسطي.

وعن الرئيس الأمريكي دونالد ، قال مكرم إن مواقفه تتطور بشكل مستمر، مؤكدًا أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا ينام الليل بسبب خطوات ترامب لإنجاز تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.

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التحرير

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