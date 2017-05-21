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خيري رمضان عن عائلة ترامب: «ستات حلوة بجد ويشرفوا»

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خيري رمضان عن عائلة ترامب: «ستات حلوة بجد ويشرفوا» خيري رمضان عن عائلة ترامب: «ستات حلوة بجد ويشرفوا»

التحرير

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علق الإعلامي خيري رمضان، على زيارة الرئيس الأمريكي إلى ، دونالد ، بصحبة زوجته وابنته، :"ستات حلوة بجد يشرفوا يعنى، ولا أحد يتصور إن هذه المرأة هي زوجة ترامب المجنون".

وأضاف رمضان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" :"زيارة الرؤساء الأمريكان يأتي بعدها مصائب، فزيارة سقطت بعدها العراق، وحتى الآن لم تقوم، والزيارة الثانية سقطت سوريا".

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وتابع:"ترامب جاء لتحقيق أكبر استفادة من أثرياء العرب"، موضحا أن حديث ترامب جاء مرضيا لكافة الدول العربية ولم يتجاهل أحد، حيث تحدث عن إيران لإرضاء السعودية وهاجم حركة حماس لإرضاء .

 

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التحرير

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