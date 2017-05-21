خيري رمضان عن عائلة ترامب: «ستات حلوة بجد ويشرفوا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي خيري رمضان، على زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، دونالد ترامب، بصحبة زوجته وابنته، :"ستات حلوة بجد يشرفوا يعنى، ولا أحد يتصور إن هذه المرأة هي زوجة ترامب المجنون".

وأضاف رمضان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" :"زيارة الرؤساء الأمريكان يأتي بعدها مصائب، فزيارة سقطت بعدها العراق، وحتى الآن لم تقوم، والزيارة الثانية سقطت سوريا".

شاهد أيضا

وتابع:"ترامب جاء لتحقيق أكبر استفادة من أثرياء العرب"، موضحا أن حديث ترامب جاء مرضيا لكافة الدول العربية ولم يتجاهل أحد، حيث تحدث عن إيران لإرضاء السعودية وهاجم حركة حماس لإرضاء مصر.