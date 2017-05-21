8 أسرار من الحياة الخاصة لدنيا سمير غانم.. أول شيء تفعله بعد استيقاظها.. وهذا ما يوجد في دولابها

شيماء مصطفى

تشغل أخبار عائلة الفنان سمير غانم بال المتابعين وخاصة أخبار ابنتيه إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم، حيث يسعى الجمهور لمعرفة اسرار حياتهم الخاصة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز السرار من الحياة الخاصة للنجمة إيمي سمير غانم، وذلك وفقًا للمعلومات التي أكدها زوجها الإعلامي رامي رضوان.

عادة صباحية

قال الإعلامي رامي رضوان في تصريحات صحفية له أن أول شيء تفعله زوجته في الصباح تحضير الفطور لابنتهما «كايلا»، موضحًا أنها تعتبر «كايلا» رقم واحد في حياتها.

وأضاف رضوان: «البنت عند دنيا اهم حاجة، أهم مني انا شخصيًا».

الحيوانات الأليفة

أكد رضوان في تصريحاته أن زوجته تخشى الحيوانات الأليفة جدا، وأنها ليس لديها أي حيوانات أليفة في المنزل، كما انها لا تفضل السفر كثيرًا.

وتابع «رضوان»: «دنيا مش بتحب السفر كتير، بس لو جت لها فرصة للسفر بتحب تسافر في اماكن ودول فيها مناطق أثرية».

الألوان والملابس

وفي سياق متصل، قالت الفنانة دلال عبدالعزيز إن نجلتها ليس لديها لون مفضل، بل تفضل كل الألوان وتختار ألوان ملابسها حسب حالتها المزاجية.

واضافت دلال عبدالعزيز إن دنيا تحب الملابس المصنوعة من الجينز جدًا، وأن دولاب ملابسها أكثر ما يوجد به البناطيل الجينز والتيشيرتات.

الطعام المفضل

وفقًا لما ذكره الإعلامي رامي رضوان، تفضل النجمة دنيا سمير غانم الملوخية، فهي طعامها المفضل، ولكنها لا تحب أن تأكله سوى في المنزل فقط، حيث يتم تقديمها بطريقة معينة.

ومن بين الأكلات المفضلة للفنانة دنيا سمير غانم «الشوكولاتة»، حيث اكدت دلال عبدالعزيز أن الشوكولاتة لا تغادر حقيبة يد ابنتها، ومن افضل المشروبات لديها «الماء والشاي الأخضر».

الأفلام المفضلة

قال الإعلامي رامي رضوان عن زوجته حساسة جدًا، وأنها تحب مشاهدة الأفلام الرومانسية جدًا، من أكثر الأفلام المفضلة لديها فيلم «أنت حبيبي» لشادية وفريد الأطرش، مؤكدًا أنها تؤمن كثيرًا بالحب من أول نظرة.

وقال رضوان: «كلما شاهدت مشهد حزن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز على استشهاد ابنها في مسلسل “الهروب” تبكي بحالة هيستيرية».

حلم المستقبل

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز إن ابنتها لم تكن تحصر احلامها في التمثيل فقط، فقد كانت تحلم منذ صغرها أن تصبح مدرسة أطفال، وتمنت أيضًا أن تصبح مدرسة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية.

وفي سياق متصل، أكدت الفنانة دنيا سمير غانم في تصريحات تليفزيونية سابقة انها حققت أحد أهم أحلام حياتها ألا وهو مقابلة الفنان الكبير الراحل أحمد رمزي.

سمات شخصية

وفق زوجها، تتميز شخصية الفنانة دنيا سمير غانم بالهدوء والتردد في نفس الوقت، حيث أكد أن زوجته كثيرًا ما تتمنى أن تتخلص من عادة التردد.

النجمة دنيا سمير غانم عاشقة للوحدة، فعندما ترغب بالانفراد بنفسها تجلس في المنزل، فيما ترى زوجها رامي رضوان عاشق للمثالية

أول أجر

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم في تصريحات تليفزيونية لها أن أول أجر حصلت عليه كان 100 جنيه، وذلك أثناء مشاركتها في أحد المشاهد مع والدها وكان ذلك في عمر 8 سنوات

وقالت: «أول أجر حصلت عليه حطيته في الحصالة».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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