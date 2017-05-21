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بعد أيام من زواجه.. المتحدث العسكري السابق أمام المحكمة بهذه التهمة

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بعد أيام من زواجه.. المتحدث العسكري السابق أمام المحكمة بهذه التهمة بعد أيام من زواجه.. المتحدث العسكري السابق أمام المحكمة بهذه التهمة

بعد أيام قليلة من إعلان العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة زواجه من الإعلامية إيمان أبو طالب، مقدمة البرامج بمجموعة قنوات «mbc»، يواجه تهمه احتقار وازدراء الشعب.

وتلقى مكتب النائب العام بلاغًا من عمرو عبدالسلام، المحامي، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، رئيس مجلس إدارة قنوات «DMC».

 

وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه عقب انتشار خبر زواج المشكو في حقه ونشر صور عقد قرانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما وجه إليه من انتقادات لا يقبلها مقدم البلاغ لاعتباره كان يشغل منصبًا مرموقًا في أعرق مؤسسة في الدولة.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه رد على منتقديه عبر مقال كتبه بإحدى الصحف بأسلوب احتوى على احتقار وازدراء لطبقة معينة من الشعب المصري ووصفهم بالسفلة والكلاب والرعاع، وهو ما لا يجوز لشخص في مكانته أن ينزلق إلى هذا الأسلوب في الرد على منتقديه.

وأشار البلاغ إلى أن الألفاظ والعبارات التي وردت بالمقال تشكل جريمة جنائية تتمثل في ازدراء واحتقار طبقة معينة من الشعب المصري، بالإضافة إلى أنه يعود بالأذهان إلى حقبة الملكية ومعاملة الإقطاعيين لطبقة من طبقات الشعب المصري والنظرة الدونية، وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

المصدر : مباشر 24

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