فنانات تعرضن للاغتضاب قبل الشهرة.. احداهن ضحية والدها

شيماء مصطفى

تعتبر هذه المواقف هي أبشع ما يتذكروا بعض النجوم وهي التعرض للاغتصاب، ويزيد الحال مرارة إذا كان المعتدى أقرب الأقربين، أو وقعت الجناية فى الطفولة،

ونرصد لكم فى هذا التقرير قصص مؤثرة لـ 10 مشاهير تعرضن لحوادث اغتصاب.

مادونا

كشفت مطربة البوب الشهيرة مادونا، عن تعرضها للاغتصاب عندما كانت فتاة وحيدة في نيويورك، قبل 35 عامًا، وقالت إن شخصًا مجهولًا هددها بسكين واصطحبها إلى سطح أحد المباني في المدينة حيث اغتصبها هناك.

منة فضالي

تعرضت النجمة الشابة منة فضالي، لحادثة خطف أحدثت جدلًا كبيرًا في الوسط الفني، وترددت شائعات حول تعرضها للاغتصاب، وهو ما تحدثت عنه “فضالى” لإحدى المجلات النسائية.

وقالت “فضالي”: “يوم الاختطاف كان أصعب أيام حياتي على الإطلاق، فلا يمكن أن أصف مدى الذل والإهانة التي تعرضت لهما، فقد كان المختطفون يضربونني بكراهية غريبة وعنف شديد ووحشية، حتى إنى ظللت فترة أصحو من نومي مفزوعة، وكنت أنام بمهدئ، وذهبت لطبيب نفسى حتى أتغلب على آلامى النفسية من جراء ما حدث لى من إهانات فى ذاك اليوم”.

وعما تردد حول اغتصبها، أوضحت “منة”، قائلة: “لم يكن اغتصابًا، ولكنه كان بمثابة تحرش بي، وتعرضي لإهانات غير عادية من ضرب وسب، ويكفي أن أقول لكم إنهم ألقوا بي في مكان بعيد ومظلم، والسيارة كانت تسير مسرعة، ولولا أنني وجدت طفلًا صغيرًا نادى والدته لما كنت أعرف ماذا سيحدث لي بعد ذلك”.

أوبرا وينفري

كشفت الإعلامية أوبرا وينفري، عن تعرضها للاغتصاب وهي في سن التاسعة، حين تركتها عائلتها بمفردها في المنزل فاغتصبها ابن عمها الذي كان عمره آنذاك 19 عامًا. وتعرضت للاغتصاب مرة أخرى حين كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وبعد مرور 10 أعوام على الواقعة كشفت الأمر لعائلتها، ولم يصدقوها.

لبنى أبيضار

الفنانة المغربية المثيرة للجدل “لبنى أبيضار”، أكدت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف والدها، وأنها حاولت أكثر من مرة أن تبوح بذلك لوالدتها لكنها كانت تأبى الاستماع إليها.

باميلا أندرسون

سقطت النجمة الكندية، الأمريكية باميلا أندرسون، ضحية الاغتصاب حين كانت فتاة صغيرة تعيش في كندا، ولم تكن قد مارست العلاقات الحميمية من قبل. وقالت إن المجرم هرب فور اغتصابها بعد أن ظلت تصرخ: “ما الذي فعلته؟ ماذا فعلت؟”، وأضافت: “شعرت بالعار، وكأن جميع الناس يعرفون ماذا حدث لي، وأن ذلك مكتوب على جبيني فيراه الجميع”.

وكشفت باميلا أنها تعرضت للاغتصاب مرة أخرى حين كانت مراهقة في السادسة عشرة من عمرها، حيث تعرفت على شاب حبسها في مكان ما، ومزق ملابسها حتى أصبحت عارية تماما، ثم اغتصبها.

ماري جي بليج

كشفت المطربة الأمريكية ماري جي بليج، هي الأخرى عن تعرضها للاغتصاب حين كانت طفلة عمرها 5 أعوام فقط، على يد أحد أقاربها. وقالت “جي بليج”: “لم أتخيل أبدًا أن يقوم هذا الشخص باغتصابي، وقد رافقني ذلك الكابوس طوال حياتي”، مشيرة، إلى أن ذلك سبب لها شعورًا بأنها فتاة ساقطة طوال حياتها، الأمر الذي أوقعها في طريق إدمان الكحوليات والمخدرات وممارسة العلاقات الحميمية حتى تنسى ما تعرضت له.

كيشا

المطربة الأمريكية “كيشا”، أعلنت أن مدير أعمالها المعروف باسم دكتور لوك، اغتصبها بعد أن خدّرها في بداية مشوارها الفني، وتوالت اعتداءاته الجنسية عليها لفترة طويلة قبل أن تدخل في حالة اكتئاب تسببت لها باضطرابات في الشهية احتاجت بعدها لعلاج نفسي، وقررت من بعده أن تكسر صمتها.

تيري هاتشر

تعد “هانشر” إحدى أبرز نجمات أفلام جيمس بوند، والتي كشفت أنها تعرضت للاغتصاب حين كان عمرها يتراوح بين 5 و8 سنوات على يد عمها، الذي اعتاد أن يوصلها من المدرسة إلى المنزل.

لكن تيري قررت الانتقام بعد ذلك بسنوات طويلة، وكشفت ما تعرضت له حين فوجئت بالقبض على عمها واتهامه بالتحرش بفتاة عمرها 14 عامًا، خاصة أن الفتاة انتحرت بسبب ذلك.

وتوجهت تيري وأدلت بشهادتها ضد عمها، وساهمت بشكل كبير في إدانته حتى صدر عليه حكم بالسجن.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads