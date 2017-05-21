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السيسي وترامب وسلمان يفتتحون مركز "اعتدال" (صورة)

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السيسي وترامب وسلمان يفتتحون مركز "اعتدال" (صورة) السيسي وترامب وسلمان يفتتحون مركز "اعتدال" (صورة)

مصراوي Masrawy

افتتاح مركز محاربة التطرف

كتب - علاء المطيري:

نشرت الصفحة الرسمية لـ"قمة الرياض" - RiyadhSummit‏- على "تويتر" صورة قالت إنها ترصد لحظة مشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيسين المصري عبد الفتاح والأمريكي دونالد في تدشين مركز "اعتدال" لمحاربة الفكر المتطرف بالعاصمة الرياض، الأحد.

ويهدف المركز إلى مكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعاون مع الدول والحكومات للتصدي لهذا الفكر.

واختتمت القمة "العربية الإسلامية الأمريكية" فعالياتها، الأحد، وكان التصدي لإيران ومحاربة التشدد والقضية الفلسطينية من أبرز القضايا التي تم نقاشها بين القادة المشاركين.

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