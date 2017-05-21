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«المبتدئ أفضل من النني».. ماذا قدم ثلاثي الفراعنة في «البريميرليج»؟

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التحرير

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انتهت اليوم الأحد، منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2016/2017، بعد أن خاضت جميع فرق المسابقة الجولة الـ38، والذي انتهى بحصول تشيلسي على اللقب الـ6 في تاريخه.

وشهد هذا الموسم من الدوري الإنجليزي، وجود 3 محترفين مصريين، نستعرض لكم في السطور التالية أرقامهم خلال هذا الموسم.

أحمد المحمدي - هال سيتي 

شارك ظهير أيمن منتخب الفراعنة في 33 مباراة مع هال سيتي هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف خلالهم، وصنع هدفين.

كما حصل على 3 كروت صفراء، وبطاقة حمراء، وأنهى فريقه المسابقة في المركز الـ18، الذي يهبط بهم إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

محمد النني - آرسنال

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شارك لاعب وسط الفراعنة مع الجانرز في 14 مباراة للبريميرليج هذا الموسم، لم يسجل خلالهم أي هدف، وصنع هدف وحيد.

كما حصل على بطاقة صفراء وحيدة، وأنهى الجانرز المسابقة في المركز الـ5، الذي يأهلهم إلى الدوري الأوروبي.

رمضان صبحي - ستوك سيتي

شارك صانع ألعاب المصري، في 17 مباراة مع ستوك في أول مواسمه من البريميرليج، صنع خلالهم هدفين.

وحصل رمضان على البطاقة الصفراء مرتين هذا الموسم، وأنهى فريقه المسابقة في المركز الـ13.

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التحرير

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