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سوهاج: توزيع 8 عجول سودانية بسعر 80 جنيهًا للكيلو

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سوهاج: توزيع 8 عجول سودانية بسعر 80 جنيهًا للكيلو سوهاج: توزيع 8 عجول سودانية بسعر 80 جنيهًا للكيلو

مصراوي Masrawy

توزيع 8 عجول سودانية بسعر 80 جنيهًا للكيلو

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، اليوم الأحد، عن وصول لحوم 8 عجول سودانية جديدة، تم توزيعها على الوحدات المحلية بدار السلام، وجرجا، وسوهاج، والمنشاة وساقلتة، وجهينة لبيعها بمنافذ الوحدات المحلية بالقرى والمدن، ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، بسعر 80 جنيهًا للكيلو، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية ومديرية .

وأوضح المحافظ أن عملية بيع اللحوم بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية للقرى والمدن تتم تحت إشراف كامل من مباحث التموين ومفتشي التموين والأغذية والطب البيطري حفاظًا على صحة المواطنين، ولمنع التلاعب بالأسعار.​

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