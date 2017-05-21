مران قوي للأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في مدينة جاروا الكاميرونية، اليوم الأحد، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ويبعد عن الفندق بـ20 دقيقة تقريبًا.

وشهد المران فقرة بدنية تحت إشراف أنيس الشعلالي، المعد البدني، واستغرقت 100 دقائق في بداية المران، قبل أن يجري حسام البدري المدير الفني تقسيمة لمدة نصف ساعة شارك فيها جميع اللاعبين، وأظهروا خلالها روحًا قتالية عالية أملا في المشاركة باللقاء.

كما أدى الثلاثي شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي، تدريبات قوية تحت إشراف الكابتن طارق سليمان، مدرب حراس المرمى.

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كما شهد المران تدريب الحراس على التصدي للضربات الثابتة، والكرات العرضية التي يتميز بها فريق القطن بسبب أطوال لاعبيه.

وفي نهاية المران أدى الفريق تدريبات على ركلات الجزاء وتألق فيها الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

وعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، وشرح خلالها نقاط القوة والضعف في فريق القطن الكاميروني، وكيفية التعامل مع تميز المنافس في الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، عصر الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري رابطة أبطال إفريقيا.