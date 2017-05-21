إزالة 3 آلاف متر مربع تعديات بالمنوفية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبد الباسط، إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 3 آلاف و227 مترًا مربعًا بمدن قويسنا، وتلا، والشهداء، وأشمون، وبركة السبع.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن حملات الإزالة شملت مباني وحظائر ماشية وعشش وقواعد وأعمدة خرسانية.

وشدد المحافظ على استمرار حملات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضي أملاك الدولة، مع التعامل بكل حزم ضد المخالفين لضمان استرداد ممتلكات الدولة، وتوجيهُها في دعم جهود التنمية باعتبارها ملكًا للشعب المصري.

كما أكد على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ جميع التعديات، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية.​