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استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

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مصراوي Masrawy

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (1)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (1)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (2)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (2)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (3)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (3)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (4)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (4)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخاسترداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (6)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (6)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (7)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (7)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (8)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (8)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (9)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (9)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (10)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (10)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (11)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (11)

استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (12)استرداد 98 فدانًا من أملاك الدولة بكفر الشيخ (12)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر استرداد 98 فدانًا و18 قيراطًا من أملاك الدولة في نطاق المحافظة، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعدي التي جرت إزالتها 876 حالة منذ بداية الحملة.

وفي السياق، أوضح المحافظ أن الحملة استهدفت اليوم الأحد مركز ومدينة بيلا، حيث تم استرداد 4 أفدنة و16 قيراطًا، وشملت حالات التعدي 8 حالات أوقاف على مساحة ألفًا و665 مترًا مربعًا، و15 حالة صرف على مساحة 850 مترًا مربعًا، و3 حالات طرق على مساحة 260 مترًا مربعًا، و4 حالات آثار على مساحة 4 أفدنة.

بدأت الحملة 17 مايو الجاري ومقررًا لها أن تنتهى أواخر الشهر نفسه، وذلك وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح بشأن هذه الظاهرة.

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