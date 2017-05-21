مستقبل وطن: مشروع قانون داخل البرلمان لتطوير التعليم الفني

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قال الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة مصر، إن التعليم هو الركيزة الأساسية في رفعة الأمم ونهضتها وأنه على مدار التاريخ لم نسمع أو نشاهد دولة بنت حضارتها إلا وكان التعليم المحور والركيزة الأساسية لقيام تلك الحضارة.

وأضاف أبو حتة، في بيان، اليوم الأحد، أن تطوير المنظومة التعليمية في مصر يحتاج لإرادة وعزيمة قوية وتضافر كافة جهود المسئولين وتكريس خبراتهم وتجاربهم العلمية وضرورة العمل على الاستفادة من التجارب الخارجية ومحاكاتها للتغلب على المصاعب والسلبيات الموجودة ووضع سياسات واستراتيجيات طويلة المدى لا يرتبط تنفيذها بشخص المسئول وذلك للعمل على الارتقاء بالمنظومة للمساهمة في نهضة الوطن.

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وطالب عضو الهيئة العليا، بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة الميزانية الخاصة له، مؤكدا أن العقل البشري المصري من افضل وانقي العقول ولو دققنا النظر في اكبر المؤسسات العلمية علي مستوى العالم لشاهدنا ان المصريون يتقلدون ارفع مناصبها وكل ذلك بفضل توافر المقومات.

وأشار عضو الهيئة العليا، إلى ان مستقبل وطن يبذل جهدا كبير في هذا الشأن بدءًا من فتح عدد من فصول محو الأمية بالمحافظات وتقديم الرؤى والأفكار البناءة لمراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى امتلاك الحزب لمشروع قانون داخل أروقة البرلمان لتطوير التعليم الفني الذي يعد كنز مازال في حيز عدم الاهتمام حتى الآن.